Vor US-Jobdaten: DAX fester erwartet -- Gewinne in Japan - Kein Handel in China -- GRENKE steigert Neugeschäft zum Jahresstart -- Redcare Pharmacy wächst kräftig -- CompuGroup, SK hynix im Fokus

Der deutsche Leitindex dürfte am Donnerstag leicht zulegen. Zur Wochenmitte hatte sich der Leitindex DAX 0,46 Prozent höher bei 18.367,72 Punkten in den Feierabend verabschiedet. Der TecDAX beendete den Handel 0,30 Prozent stärker bei 3.406,36 Zählern. Der deutsche Leitindex könnte sich am Donnerstag nahe seines Rekordhochs halten, das am Dienstag bei 18.567 Zählern erzielt worden war. Dennoch rechnen Marktbeobachter mit Zurückhaltung auf Anlegerseite, da am Freitag mit der Veröffentlichung des offiziellen US-Arbeitsmarktberichtes das konjunkturelle Highlight der Woche auf der Agenda steht. Wenn die Beschäftigungslage die Erwartungen übertrifft, könnten die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die Notenbank Fed schwinden, was mit Verlusten an den Börsen einher gehen dürfte. Entsprechende Hinweise hatte der Vorsitzende der US-Notenbank (Fed) Jerome Powell bereits geliefert: "Wir gehen nicht davon aus, dass es angemessen ist, unseren Leitzins zu senken, bis wir mehr Vertrauen haben, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung zwei Prozent bewegt", sagte er am Mittwoch laut Redetext bei einer Veranstaltung der Standford University in Palo Alto. Die Fed habe Zeit, sich von weiteren Daten leiten zu lassen.



Die europäischen Börsen legten am Mittwoch zu. Der EURO STOXX 50 stand zum Handelsstart etwas höher und hielt sich auch im Laufe des Tages in der Gewinnzone. Letztlich notierte er 0,54 Prozent höher bei 5.069,25 Punkten. Am Mittwoch wurden Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone veröffentlicht, die von den Anlegern gespannt erwartet wurden. Dabei zeigte sich, dass sich die Inflation im März stärker abgeschwächt hat als erwartet. Außerdem wurden am Nachmittag Daten zum US-Arbeitsmarkt vorgelegt. Im März ist die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft stärker als erwartet gestiegen. Am Freitag steht dann mit dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht das konjunkturelle Highlight der Woche auf der Agenda.





Der US-Aktienmarkt präsentierten sich zur Wochenmitte unschlüssig. Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung marginal schwächer, drehte im Verlauf jedoch zeitweise ins Plus. Im späten Handel pendelte er dann wieder um die Nulllinie und verließ das Geschäft letztendlich 0,11 Prozent leichter bei 39.127,14 Punkten. Der NASDAQ Composite verbuchte daneben Gewinne, nachdem er zum Start noch verloren hatte. Sein Schlussstand: + 0,23 Prozent auf 16.227,46 Zähler. Die Anleger blieben gefangen zwischen teils starken Wirtschaftsdaten und den sich daraus ergebenden Folgen für die Geldpolitik der US-Notenbank. Bleibt die US-Wirtschaft robust, könnte sich die Fed mit einer Leitzinssenkung noch länger als gedacht Zeit lassen. In den Fokus der Anleger rückten daher auch die ADP-Arbeitsmarktdaten, die am Nachmittag veröffentlicht wurden. Sie deuten auf eine robuste Konjunktur in den USA hin. Die Privatwirtschaft hat im März mehr Stellen als erwartet geschaffen. Am Freitag steht dann mit dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht das konjunkturelle Highlight der Woche auf der Agenda.