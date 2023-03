DAX startet etwas höher -- Asiens Börsen überwiegend fester -- Rheinmetall steigt in den DAX auf -- VW will E-Auto-Verkäufe in Europa schneller voranbringen -- Software AG, Credit Suisse im Fokus

Werbung

Anleger in Frankfurt starten am Montag mit Zuversicht in die neue Woche. Der DAX eröffnet den Handel mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 15.597,90 Punkten. Der TecDAX schließt sich der freundlichen Tendenz an. Nach der positiven Vorwoche setzt sich die gute Stimmung auch am Montag noch fort. Aus den USA und Asien kommen überwiegend gute Vorgaben. Lediglich aus China kommen gespaltene Tendenzen. Hier hat am Sonntag die Jahrestagung des Volkskongresses begonnen. Das Wachstumsziel von rund fünf Prozent fiel jedoch etwas konservativ aus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Börsen in Europa zeigen sich am Montag fester. Der EURO STOXX 50 steigt kurz nach Handelsbeginn. Vorlagen aus Asien und den USA sind am Montag überwiegend gut. Im Tagesverlauf könnte der Sentix-Konjunkturindex, der am Vormittag veröffentlicht wird, für Bewegung sorgen. "Die stärkeren Impulse kommen aber erst im Wochenverlauf", kommentiert ein Marktteilnehmer gegenüber Dow Jones Newswires. So wird am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Freitag freundlich. Der Dow Jones konnte seinen frühen Gewinn im weiteren Handelsverlauf noch vergrößern und und 1,17 Prozent höher bei 33.390,35 Zählern ins Wochenende gehen. Noch deutlicher stieg der technologielastige NASDAQ Composite. Auch er legte nach einem freundlichen Start weiter zu und schloss letztlich 1,97 Prozent stärker bei 11.689,01 Punkten. Daneben standen auch die jüngsten Aussagen von Fed-Mitgliedern und die US-Konjunkturdaten im Blickpunkt. So hat sich die von ISM ermittelte Aktivität im Dienstleistungssektor im Februar abgeschwächt, allerdings nicht so deutlich wie erwartet. Zudem liegt der Index weiterhin klar über der Expansionsschwelle von 50, was auf eine robuste Konjunktur hindeutet. In dieses Bild passt auch die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche. Sie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Februar lebhafter als im Vormonat gezeigt. "Wir versuchen, aus jeder Datenveröffentlichung ein Signal zu ziehen, ob dies bedeutet, dass wir uns dem Höhepunkt der Inflation und der Zinssätze nähern", sagte Sebastian Mackay, ein Multi-Asset-Fondsmanager bei Invesco. Unterschiedlich sind derzeit auch die Aussagen von den Mitgliedern der US-Notenbank. So hatte am Donnerstag Atlanta-Fed-Präsident Raphael Bostic angedeutet, dass er eine Zinspause im Sommer befürworte. Dagegen sagte Fed-Gouverneur Christopher Waller, er würde die Zinsen noch über das bislang projektierte Ziel hinaus erhöhen, und zwar so lange, bis der Stellenaufbau auf dem US-Arbeitsmarkt in dem Maße zurückgehe, wie im vergangenen Jahr beobachtet, und auch die Verbraucherpreisinflation merklich nachlasse. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken