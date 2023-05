DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- HENSOLDT verdient deutlich mehr -- K+S senkt Gewinnprognose -- PayPal verdient mehr -- Palantir, Lufthansa, Fresenius, FMC im Fokus

Der deutsche Leitindedx behält auch am Dienstag - einem Tag mit erneut vielen Quartalsberichten - die 16.00-Punkte-Marke im Fokus. Am Vortag war die runde Marke erneut eine zu hohe Hürde gewesen.

Anleger an Europas Börsen dürften sich am Dienstag zurückhalten.

Am Montag zeigten sich die US-Börsen in verschiedenen Richtungen.

Der Dow Jones Index notierte im Handelsverlauf auf rotem Terrain und beendete den Handelstag 0,17 Prozent tiefer bei 33.618,69 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich am Montag oberhalb der Nulllinie. Zum Handelsschluss notierte er 0,18 Prozent höher bei 12.256,92 Einheiten.

Nach der Rally am Freitag ging der Wall Street am Montag ein wenig die Puste aus. Das Thema Zinsen beschäftigte die Anleger weiterhin, obwohl die Fed erst in der letzten Woche eine letzte Zinserhöhung beschlossen hatte. Denn in dieser Woche richtet sich der Blick auf die Verbraucherpreise, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Eine erhoffte Zinspause ist abhängig von den Inflationszahlen, und steigende Inflationszahlen bedeuteten wiederum schlechte Nachrichten für die Aktienmarkt. Daher hielten sich Anleger zu Wochenbeginn bedeckt.

Zudem belastete die Unsicherheit über die US-Schuldenobergrenze den US-Aktienmarkt, denn sollte bis Anfang Juni keine Lösung in Sicht sein, könnte den USA die Zahlungsunfähigkeit drohen, wie US-Finanzministerin Janet Yellen anmahnte.

Blick auf die Bilanzsaison: Vorbörslich legte bereits BioNTech Zahlen vor. Das Pharmaunternehmen aus Mainz konnte im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten übertreffen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken