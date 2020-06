Werbung

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt schließen am Montag an ihre Verkaufslaune der Vorwoche an. Der DAX notierte zum Handelsstart 2,4 Prozent bei 11.661,36 Punkten im Minus und behält auch im weiteren Tagesverlauf seine negative Tendenz bei. Der TecDAX eröffnete daneben ebenfalls tiefer und bleibt auch bis zum frühen Nachmittag auf rotem Terrain. Sorgen rund um die Corona-Pandemie haben das deutsche Börsenparkett fest im Griff. Unter anderem zeigen Konjunkturdaten aus China erneut die wirtschaftlichen Auswirkungen aus, die Industrieproduktion erholte sich schwächer als geschätzt. "Die aktuelle Korrektur im DAX ist sicherlich gesund. So nähern sich Börse und Realwirtschaft zumindest wieder etwas an", zitiert dpa Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners.





Europas Märkte verzeichnen zum Start der neuen Woche starke Abschläge. Der EuroSTOXX 50 notierte im frühen Handel deutlich im Minus und verbleibt auch bis zum Mittag klar in der Verlustzone. Der Ausverkauf der letzten Woche setzt sich, getrieben von Sorgen rund um die Pandemie und einer zweiten Infektionswelle, auch in dieser Woche zunächst fort.





Am Montag geht es am US-Aktienmarkt abwärts. Der US-Leitindex Dow Jones ging zum Wochenstart 1,30 Prozent tiefer bei 25.270,39 Punkten in die Sitzung und weitet seine Verluste anschließend noch aus. Auch der NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer, nachdem er zum Handelsstart 1,69 Prozent auf 9.426,90 Zähler verloren hatte. Aufgrund neuer Sorgen um eine zweite Coronavirus-Welle geht es an den US-Märkten, nach einer zwischenzeitlichen Erholung am Freitag, am Montag wieder abwärts. In China wurden neue Infektionsfälle gemeldet und in den USA nahmen die Infektionen in den südlichen Bundesstaaten erneut zu. Derweil fielen Konjunkturdaten besser als erwartet aus: Der New Yorker Konjunkturindex ist im Juni auf minus 0,2 gestiegen und liegt damit nur noch knapp unter der Expansionsschwelle. Doch diese positive Nachricht scheinen Anleger vor dem Hintergrund der Corona-Sorgen zum Wochenstart zu ignorieren.