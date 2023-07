Asiens Börsen in Rot -- ATOSS schraubt Ziele für 2023 hoch -- DBAG blickt optimistischer auf laufendes Jahr

Anleger schickten den deutschen Aktienmarkt am Montag auf rotes Terrain.

Der DAX verlor bereits zum Auftakt, was Experten mit Gewinnmitnahmen begründeten. Auch im Verlauf blieb der Leitindex im negativen Bereich, konnte seine Verluste zuletzt aber eingrenzen. Letztendlich stand ein Minus von 0,23 Prozent auf 16.068,65 Punkte an der Kurstafel. Der TecDAX sackte zum Auftakt ebenfalls ab, auch hier dominierten im Verlauf die Bären. Am Abend verlor der Index noch 0,58 Prozent auf 3.199,51 Zähler.

Die Vorgaben der Wall Street waren durchwachsen: Dort schlossen die Märkte am Freitag uneinheitlich, insgesamt aber mit geringen Ausschlägen. In Asien wurde - teilweise wegen eines Feiertages und teilweise wegen eines Tropensturmes - nicht überall gehandelt. Enttäuschende Daten kamen aus China: Dort war die Wirtschaft weniger stark gewachsen als erwartet.

Die Geldpolitik der Notenbanken ist als Thema am Markt aktuell weniger präsent, dürfte aber Ende des Monats wieder verstärkt in den Anlegerfokus rücken, dann stehen Leitzinsentscheidungen an. Die Berichtssaison rollt unterdessen langsam an - diese dürfte für Impulse am Markt sorgen.

