Asiens Börsen erneut schwächer -- Akorn legt Berufung gegen Urteil im Prozess gegen Fresenius ein -- Chinas Wachstum fällt unerwartet stark -- Apple kündigt weitere Neuheiten-Präsentation an

Der DAX startete mit einem kleinen Abschlag von 0,17 Prozent auf 11.695,19 Punkte in den Tag. Im weiteren Verlauf konnte er sich nicht klar für eine Richtung entscheiden und ging schließlich 1,07 Prozent tiefer bei 11.589,21 Zählern in den Feierabend.

Im Fokus der Anleger standen neben der Bilanzsaison auch wirtschaftspolitische Thematiken. So kam es auf dem Brexit-Gipfel am Vorabend zu keiner Einigung, aufgrund der Diskrepanzen wurde sogar ein geplantes Treffen im November abgesagt. Außerdem sorgte die Haushaltspolitik Italiens für weiteren Zündstoff.

Die US-Börsen haben den Donnerstagshandel mit deutlichen Verlusten beendet.

Der Dow Jones verlor zum Börsenstart vergleichsweise schmale 0,24 Prozent auf 25.645,56 Punkte. Im Verlauf baute der Leitindex seine Verluste kräftig aus und ging mit einem Abschlag von 1,26 Prozent bei 25.383,59 Punkten aus dem Handel.

Währenddessen sackten Techwerte noch deutlicher ab. der NASDAQ Composite rutschte im Handelsverlauf immer tiefer ins Minus und schloss 2,06 Prozent schwächer bei 7.485,14 Indexpunkten.

Inmitten der weiter laufenden US-Berichtssaison sind Sorgen über schnell steigende Zinsen im Anschluss an die Veröffentlichung des Fed-Protokolls am Vorabend zurückgekehrt. Auch der noch immer nicht gelöste Handelsstreit zwischen den USA und China sowie das globale Wirtschaftswachstum belasten nach wie vor. Schwache US-Börsen sorgten für eine Flucht der Anleger in so genannte sicherere Häfen wie etwa Staatsanleihen. Zudem blieb weiter Thema, dass es im Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed klare Hinweise auf eine Fortsetzung der moderaten Straffungspolitik gab.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken