Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Montag freundlich.

Dank guter Vorgaben ging es zum Wochenstart nach oben, gestützt von Hoffnungen auf einen baldigen Impftstoff. Der Rücksetzer vom Freitagnachmittag in Europa habe sich als Bärenfalle und somit als gescheitertes Verkaufssignal erwiesen - diese werden in der technischen Analyse als Kaufsignale gedeutet.

Der EuroSTOXX 50 eröffnete 0,29 Prozent im Plus bei 3.269,51 Stellen - er klettert anschließen im frühen Handel kräftig.

Vor dem Wochenende hielten sich Anleger eher zurück. Im Handelsstreit mit China gab es weiterhin keinen Hoffnungsschimmer. Daneben wurden jedoch einige Konjunkturdaten veröffentlicht, die Beachtung fanden; so mitunter die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Servicesektor, die im August zulegten.

Der Dow Jones gewann zum Handelsstart leicht hinzu und legte im Verlauf weiter zu. Ins Wochenende verabschiedete sich der US-Leitindex 0,69 Prozent im Plus bei 27.930,78 Zählern. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete 0,05 Prozent niedriger bei 11.258,44 Punkten, anschließend pendelte er etwas oberhalb der Nulllinie. Letztendlich gewann er jedoch noch 0,42 Prozent auf 11.311,80 Einheiten hinzu.

An der Wall Street waren die Vorzeichen vor dem Wochenende positiv.

Der Wochenstart an den Börsen in Fernost verläuft in grün.

In Tokio notiert der Nikkei um 0,27 Prozent fester bei 22.981,34 Indexpunkten (Stand: 07:30 Uhr MESZ).

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite marginale 0,05 Prozent höher bei 3.382,51 Zählern. In Hongkong zieht der Hang Seng kräftig an und wies zuletzt einen Anstieg um 1,33 Prozent auf 25.448,83 Einheiten aus. Zwei Faktoren sorgen für eine positive Grundstimmung für Anleger in Asien: Einerseits die Hoffnung auf einen Impfstoff, andererseits gute Vorgaben von den US-Börsen, da vor dem Wochenende bei einigen INdizes neue Rekordstände markiert wurden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken