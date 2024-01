Vor EZB-Zinsentscheid: DAX knapp im Minus erwartet -- Asiatische Börsen in Grün -- Gewinn von Tesla deutlich eingebrochen -- IBM legt Plus bei Umsatz und Gewinn vor -- Boeing im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt ist am Donnerstag vorbörslich Zurückhaltung spürbar. Der DAX bewegt sich im vorbörslichen Donnerstagshandel leicht unter seinem Schlusskurs vom Vortag. Der TecDAX wird ebenfalls wenig verändert erwartet. Im Fokus der Anleger steht am Donnerstag die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt, deren Ergebnisse am frühen Nachmittag veröffentlicht werden. Experten rechnen damit, dass die Währungshüter den Leitzins unverändert belassen. Für Zinssenkungen dürfte es nach Ansicht der EZB noch zu früh sein. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Aktienmärkten sind am Donnerstag vorbörslich kaum Veränderungen zu sehen. Der EURO STOXX 50 notiert vor dem Ertönen der Startglocke in der Nähe seine Schlusskurses vom Vortag. Anleger dürften sich in Zurückhaltung üben, bis am Nachmittag der Zinsentscheid der EZB ansteht. Auch wenn am Markt die Hoffnung auf erste Zinssenkungen umgeht, dürften die Währungshüter einmal mehr die Füße still halten, so die Einschätzung der Experten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen setzten ihre Rally zur Wochenmitte nur teilweise fort. Der Dow Jones Index konnte seine frühen Gewinne im Handel nicht verteidigen und schloss mit einem Minus von 0,26 Prozent bei 37.806,85 Punkten. Der NASDAQ Composite legte unterdessen zur Wochenmitte zu und ging mit einem Plus von 0,36 Prozent bei 15.481,92 Zählern in den Feierabend. Im Handelsverlauf hatte das Börsenbarometer bei 15.629,07 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht. Starke Quartalszahlen aus dem Technologiesektor sorgten dafür, dass die US-Börsen ihre Rally nach einer Verschnaufpause am Dienstag zumindest teilweise fortsetzten. Dabei konnten der NASDAQ 100, der NASDAQ Composite und der marktbreite S&P 500 erneut Bestmarken erreichen. Gute Nachrichten von ASML und Netflix stützten vor allem die Techtitel, aber auch insgesamt die Stimmung am Markt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken