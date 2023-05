Abstimmung in US-Schuldenstreit erwartet: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Wirtschaftliche Erholung in China überraschend verlangsamt -- Commerzbank, VW und BMW im Fokus

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch mit Abschlägen erwartet. Der DAX ddürfte den Mittwochshandel tiefer beginnen. Auch der TecDAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain. Am Markt herrsche zwar eine gewisse Erleichterung über die bevorstehende endgültige Einigung im US-Schuldenstreit. US-Präsident Joe Biden und der republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, hatten am Wochenende mit einem vorläufigen Deal eine Einigung im US-Schuldenstreit eingeleitet. Der entsprechende Gesetzesentwurf passierte das US-Repräsentantenhaus. Laut Medienberichten soll nun auch der Weg für eine Abstimmung frei sein. Voraussichtlich an diesem Mittwoch soll diese in der Parlamentskammer debattiert werden. Überraschend schlechte Konjunkturdaten aus China belasten indes die Börsen. Die wirtschaftliche Erholung Chinas hat sich überraschend verlangsamt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) des herstellenden Gewerbes zeigte sich im Mai bereit im zweiten Monat in Folge rückläufig und unter der 50-Punkte-Marke. Daneben blieb auch der Index für das Dienstleistungsgewerbe hinter den Erwartungen zurück. Beide Stimmungsbarometer gelten als wichtige Frühindikatoren.





Europas Börsen werden am Mittwoch vor Handelsstart tiefer taxiert. Der EURO STOXX 50 zeigt sich vorbörslich in Rot. Die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit sorgte an den Börsen zwar für ein wenig Entspannung, eine Zustimmung durch beide Kammern des Kongresses steht aber noch aus. Konjunkturdaten aus China belasten derweil die Börsen.





Der US-Leitindex präsentierte sich im Dienstagshandel in Rot. Zwar eröffnete der Dow Jones Index mit einem geringfügigen Zuwachs, doch war er im Anschluss klar ins Minus gedreht. Er ging 0,15 Prozent tiefer bei 33.042,85 Punkten in den Feierabend. Der technologielastige NASDAQ Composite legte hingegen im Handelsverlauf zu, nachdem er schon zum Start um gut ein Prozent geklettert war. Zu Handelsschluss stand er dann noch 0,32 Prozent höher bei 13.017,43 Einheiten. Nachdem am Montag wegen des Feiertags "Memorial Day" nicht gehandelt wurde, sorgte nun am Dienstag die lang ersehnte Einigung im US-Schuldenstreit für etwas Erleichterung. Zwar haben US-Präsident Joe Biden und der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, am Wochenende eine Grundsatzeinigung im Schuldenstreit erzielt, doch eine Rest-Unsicherheit bleibt, da der US-Kongress dem Schulden-Abkommen noch zustimmen muss. Dies ist alles andere als sicher, so hat es dort bereits einige Unzufriedenheitsbekundungen gegeben. Die US-Techbörsen konnten von einem Kommentar der Bank of America profitieren und an ihre Kursgewinne vom Freitag anknüpfen. Der Chipriese NVIDIA knackte gleich zum Börsenstart bei der Marktkapitalisierung die Marke von einer Billion US-Dollar.