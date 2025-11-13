HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 293,80 EUR.

Das Papier von HOCHTIEF legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 293,80 EUR. Die HOCHTIEF-Aktie zog in der Spitze bis auf 298,80 EUR an. Mit einem Wert von 291,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.373 HOCHTIEF-Aktien.

Bei 298,80 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HOCHTIEF-Aktie ist somit 1,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 110,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 62,46 Prozent könnte die HOCHTIEF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,32 EUR. Im Vorjahr erhielten HOCHTIEF-Aktionäre 5,23 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 154,07 EUR für die HOCHTIEF-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte HOCHTIEF am 06.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 1,90 EUR je Aktie verdient. HOCHTIEF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,93 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.

In der HOCHTIEF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

