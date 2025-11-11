Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagabend höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 1,1 Prozent auf 323,45 EUR zu.

Die Home Depot-Aktie notierte im BMN-Handel um 20:13 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 323,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 324,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 319,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 151 Stück.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 10,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,12 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 14,98 USD je Home Depot-Aktie.

