IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 248,52 USD ab.

Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 248,52 USD abwärts. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 248,30 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 248,88 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 50.925 Stück.

Am 26.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 296,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.08.2024 bei 187,45 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 32,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,67 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 236,00 USD aus.

IBM ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent auf 16,98 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,15 USD je IBM-Aktie.

