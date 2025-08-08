DAX24.063 -0,4%ESt505.333 -0,3%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.074 -0,2%Nas21.482 +0,2%Bitcoin103.798 +1,3%Euro1,1599 -0,4%Öl66,62 +0,5%Gold3.344 -1,6%
So entwickelt sich IBM

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag leichter

11.08.25 16:09 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag leichter

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 240,63 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
206,80 EUR -2,15 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die IBM-Aktie in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 240,63 USD ab. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 240,63 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 242,14 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 264.500 IBM-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 23,05 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 189,08 USD fiel das Papier am 13.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 21,42 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,69 USD aus. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 236,00 USD.

IBM gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 16,98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 11,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

