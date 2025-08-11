DAX24.042 -0,2%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,60 +1,2%Dow44.440 +1,1%Nas21.571 +0,9%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1669 +0,5%Öl66,54 -0,3%Gold3.343 -0,1%
So bewegt sich IBM

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag schwächer

12.08.25 16:09 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 233,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
200,55 EUR -2,70 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 233,76 USD. In der Spitze büßte die IBM-Aktie bis auf 233,73 USD ein. Bei 236,53 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 169.265 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 296,10 USD. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 21,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 189,08 USD. Mit einem Kursverlust von 19,11 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,69 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 236,00 USD.

Am 23.07.2025 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 16,98 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,65 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 22.10.2025 gerechnet. Am 28.10.2026 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,15 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

