IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von IBM befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 240,66 USD ab.

Um 15:52 Uhr fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 240,66 USD ab. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 240,26 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 242,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 70.887 IBM-Aktien.

Bei 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.08.2024 bei 194,14 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 19,33 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 6,67 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,69 USD je IBM-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 236,00 USD.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,98 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15,77 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,15 USD fest.

