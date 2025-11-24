IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 300,40 USD. Die IBM-Aktie legte bis auf 302,02 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 298,88 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 85.173 IBM-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 324,90 USD. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 214,62 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 28,56 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,71 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 22.10.2025. Das EPS wurde auf 1,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,97 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,33 Mrd. USD ausgewiesen.

IBM wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 28.01.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 27.01.2027 dürfte IBM die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,37 USD je IBM-Aktie.

