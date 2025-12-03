DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +2,3%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.988 +1,8%Euro1,1666 +0,3%Öl62,82 +0,7%Gold4.208 +0,1%
INDEX-MONITOR: Zahlreiche Wechsel in MDax und SDax - Dax unverändert

03.12.25 22:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
71,40 EUR -0,15 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
65,35 EUR 0,90 EUR 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.693,7 PKT -17,2 PKT -0,07%
Charts|News|Analysen

ZUG (dpa-AFX) - In der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe stehen noch im Dezember zahlreiche Wechsel an. In den MDAX werden die Börsenneulinge Aumovio und TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) aufgenommen, während Gerresheimer und HelloFresh in den Nebenwerteindex SDAX absteigen. Dies teilte der zur Deutschen Börse (Deutsche Börse) gehörende Index-Anbieter Stoxx am späten Mittwochabend mit. Demnach bleibt im Dax alles unverändert.

Neben dem Pharma-Verpackungshersteller Gerresheimer und dem Kochboxenanbieter Hellofresh sind ab dem 22. Dezember der Prothesenhersteller Ottobock, das Spielwarenunternehmen Tonies, der Biokraftstoff-Hersteller Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) und PSI Software im SDax enthalten.

Verlassen müssen den SDax dann LPKF (LPKF LaserElectronics), Stratec (STRATEC SE), thyssenkrupp nucera, Formycon, ProCredit und Amadeus Fire.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./mis/tih

