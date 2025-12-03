INDEX-MONITOR: Zahlreiche Wechsel in MDax und SDax - Dax unverändert
Werte in diesem Artikel
ZUG (dpa-AFX) - In der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe stehen noch im Dezember zahlreiche Wechsel an. In den MDAX werden die Börsenneulinge Aumovio und TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) aufgenommen, während Gerresheimer und HelloFresh in den Nebenwerteindex SDAX absteigen. Dies teilte der zur Deutschen Börse (Deutsche Börse) gehörende Index-Anbieter Stoxx am späten Mittwochabend mit. Demnach bleibt im Dax alles unverändert.
Neben dem Pharma-Verpackungshersteller Gerresheimer und dem Kochboxenanbieter Hellofresh sind ab dem 22. Dezember der Prothesenhersteller Ottobock, das Spielwarenunternehmen Tonies, der Biokraftstoff-Hersteller Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) und PSI Software im SDax enthalten.
Verlassen müssen den SDax dann LPKF (LPKF LaserElectronics), Stratec (STRATEC SE), thyssenkrupp nucera, Formycon, ProCredit und Amadeus Fire.
Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./mis/tih
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ottobock
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ottobock
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:21
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|26.11.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:21
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen