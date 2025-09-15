Indische Jindal-Gruppe legt Kaufangebot für Thyssenkrupp Steel vor
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Thyssenkrupp hat für seine Stahltochter Steel Europe ein Kaufangebot aus Indien bekommen. Der Ruhrkonzern bestätigte am Dienstag, "ein unverbindliches, indikatives Angebot von Jindal Steel International für den Kauf von Thyssenkrupp Steel Europe erhalten" zu haben. Auch Jindal Steel International erklärte, ein Angebot abgegeben zu haben.
Jindal habe ein zukunftsweisendes Konzept vorgestellt, das dazu beitragen könnte, die Dekarbonisierung finanziell tragbarer zu gestalten, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Der Plan würde die Stahlproduktion in Deutschland sichern und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Das Angebot sehe unter anderem vor, die Direktreduktionsanlage in Duisburg fertigzustellen und dort zusätzlich für mehr als 2 Milliarden Euro Lichtbogenofen-Kapazitäten zu schaffen.
Der Konzernvorstand von Thyssenkrupp erklärte, er werde das Angebot insgesamt prüfen, "insbesondere mit Blick auf die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit, die Fortführung der grünen Transformation sowie die Beschäftigung an unseren Stahl-Standorten".
Von der Gewerkschaft IG Metall hieß es unterdessen, die Arbeitnehmerseite werde den Prozess konstruktiv begleiten.
Thyssenkrupp hat in den vergangenen Jahren mehrfach vergeblich versucht, sein Stahlgeschäft zu verkaufen.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 16, 2025 08:41 ET (12:41 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Jindal Steel and Power
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Jindal Steel and Power
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|15.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|28.05.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen