Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Infineon. Zuletzt fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 33,62 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 33,62 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 33,45 EUR. Bei 33,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 152.336 Infineon-Aktien.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 14,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 31,07 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 42,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3,70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,45 EUR im Jahr 2025 aus.

