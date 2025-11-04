Infineon Aktie News: Infineon verbilligt sich am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 34,41 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 34,41 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 33,65 EUR. Bei 33,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.351.157 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,17 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,352 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,80 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,70 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,70 Mrd. EUR.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

