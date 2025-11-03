Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag kaum bewegt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Infineon zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Infineon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 34,33 EUR.

Die Infineon-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 34,33 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 34,36 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 99.790 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 23,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 32,50 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,91 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,45 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Erste Schätzungen: Infineon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aktien von thyssenkrupp, Infineon & Co. stark: Chip- und Stahlwerte gefragt dank US-chinesischer Entspannung

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen