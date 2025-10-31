Infineon Aktie News: Infineon zieht am Vormittag an

Kurs der Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 34,52 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 34,71 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 82.505 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. 14,24 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,91 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 05.08.2025 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3,70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Infineon am 12.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,45 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

