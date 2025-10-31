Infineon Aktie News: Infineon am Freitagnachmittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 34,25 EUR.
Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 34,25 EUR. Bei 34,14 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,50 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 761.421 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,43 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 15,14 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,17 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 32,34 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Infineon seine Aktionäre 2024 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 42,91 EUR.
Am 05.08.2025 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 12.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Infineon.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,45 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.
