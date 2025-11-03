Infineon Aktie News: Infineon am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Infineon im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 34,80 EUR zu.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 34,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 35,09 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.573.859 Infineon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 13,32 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 33,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,352 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,91 EUR.

Infineon ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,70 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Infineon dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,45 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Erste Schätzungen: Infineon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aktien von thyssenkrupp, Infineon & Co. stark: Chip- und Stahlwerte gefragt dank US-chinesischer Entspannung

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen