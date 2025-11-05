DAX23.799 -0,6%Est505.627 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,77 +0,7%Gold3.965 +0,8%
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 20 Euro

05.11.25 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
16,66 EUR 1,04 EUR 6,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron (AIXTRON SE) von 12 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Chips zum Management der für KI benötigten Energie könnten zur aufregenden Wachstumsstory für den Halbleiterausrüster werden, schrieb Rohan Bahl am Dienstagabend in seiner Neubewertung. Er sieht rund 100 Millionen Euro Umsatzchance jährlich - mit weiterem Überraschungspotenzial./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 20:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

