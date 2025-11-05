ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 20 Euro
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron (AIXTRON SE) von 12 auf 20 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Chips zum Management der für KI benötigten Energie könnten zur aufregenden Wachstumsstory für den Halbleiterausrüster werden, schrieb Rohan Bahl am Dienstagabend in seiner Neubewertung. Er sieht rund 100 Millionen Euro Umsatzchance jährlich - mit weiterem Überraschungspotenzial./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 20:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu AIXTRON SE
Analysen zu AIXTRON SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|AIXTRON SE Overweight
|Barclays Capital
|04.11.2025
|AIXTRON SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|AIXTRON SE Hold
|Warburg Research
|31.10.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|AIXTRON SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|AIXTRON SE Overweight
|Barclays Capital
|31.10.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|30.06.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|AIXTRON SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|AIXTRON SE Hold
|Warburg Research
|31.10.2025
|AIXTRON SE Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|11.04.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|05.03.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|29.02.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|14.02.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen