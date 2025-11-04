Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 33,85 EUR.
Um 09:07 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 33,85 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 33,68 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 173.522 Infineon-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Gewinne von 16,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,80 EUR.
Infineon veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3,70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Infineon am 12.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,45 EUR je Infineon-Aktie.
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.10.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
