Infineon im Fokus
Infineon im Blick

Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Nachmittag ins Minus

11.08.25 16:09 Uhr
Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 35,23 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 35,23 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,10 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 35,54 EUR. Zuletzt wechselten 587.523 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 11,92 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,23 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,19 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,44 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

