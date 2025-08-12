Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Mittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 36,90 EUR.
Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 36,90 EUR zu. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,02 EUR an. Mit einem Wert von 36,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 448.129 Infineon-Aktien den Besitzer.
Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 6,87 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 37,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Infineon seine Aktionäre 2024 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 43,19 EUR.
Am 05.08.2025 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 13.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Infineon die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,44 EUR je Aktie belaufen.
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
