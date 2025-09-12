DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.829 ±-0,0%Nas22.345 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1772 +0,3%Öl67,25 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Kursentwicklung

Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

15.09.25 16:13 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 32,51 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
32,35 EUR 0,55 EUR 1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 32,51 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 32,61 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.193.063 Infineon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 39,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 17,56 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (23,17 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2024 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,19 EUR an.

Infineon ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

