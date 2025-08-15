Infineon Aktie News: Infineon gibt am Mittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 36,41 EUR.
Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 36,41 EUR. Die Infineon-Aktie sank bis auf 36,33 EUR. Bei 36,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 253.403 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 57,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,19 EUR für die Infineon-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3,70 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3,70 Mrd. EUR umsetzen können.
Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Neue Zölle voraus? Trump erwägt neue Strafzölle auf Stahl und Halbleiter
Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?
Infineon-Aktie fester: Bernstein Research belässt Infineon auf Outperform
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
