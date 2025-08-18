DAX24.332 +0,1%ESt505.453 +0,3%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.563 -1,1%Euro1,1675 +0,1%Öl66,05 -0,6%Gold3.338 +0,2%
Infineon Aktie News: Infineon schiebt sich am Vormittag vor

19.08.25 09:25 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Das Papier von Infineon legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 37,01 EUR. Bei 37,04 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 36,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 81.100 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,43 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 6,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 59,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,19 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 05.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 3,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,44 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

