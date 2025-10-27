DAX24.253 +0,1%Est505.701 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,78 +6,0%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.127 +0,7%Euro1,1644 +0,1%Öl65,56 -0,2%Gold4.029 -1,2%
Infineon Aktie News: Infineon steigt am Mittag
27.10.25 12:04 Uhr

27.10.25 12:04 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 33,94 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 33,94 EUR zu. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,92 EUR. Bisher wurden heute 642.121 Infineon-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 39,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 16,18 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Infineon seine Aktionäre 2024 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,91 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,45 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Infineon OutperformBernstein Research
13.10.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
10.10.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Infineon BuyUBS AG
25.09.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
