Infineon Aktie News: Infineon am Freitagvormittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 33,79 EUR zu.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 33,79 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 33,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 128.430 Infineon-Aktien umgesetzt.

Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,352 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 42,91 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2025 1,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

