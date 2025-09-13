DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.829 ±-0,0%Nas22.345 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1772 +0,3%Öl67,25 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Blick auf Intel-Kurs

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

15.09.25 16:13 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Intel zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere zuletzt 3,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
21,25 EUR 0,67 EUR 3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 24,96 USD zu. Bei 24,98 USD erreichte die Intel-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,33 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.346.305 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 27,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 41,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Analysten bewerten die Intel-Aktie im Durchschnitt mit 21,83 USD.

Intel ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,67 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 12,86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,131 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

