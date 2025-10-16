DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto14,95 -1,8%Nas22.685 +0,1%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1665 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Zwischen Rückenwind und Gegenströmung: Darum bleibt die NEL-Aktie volatil Zwischen Rückenwind und Gegenströmung: Darum bleibt die NEL-Aktie volatil
Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX rettet am Donnerstag späte Gewinne in den Feierabend Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX rettet am Donnerstag späte Gewinne in den Feierabend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
So entwickelt sich Intel

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag mit stabiler Tendenz

16.10.25 16:08 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Intel zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Intel-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 37,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
31,98 EUR 0,12 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 37,17 USD bewegte sich die Intel-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Intel-Aktie bei 37,62 USD. Der Kurs der Intel-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,90 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 37,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.923.302 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,65 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,67 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 110,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Intel-Aktie bei 24,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 24.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 12,86 Mrd. USD gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Am 22.10.2026 wird Intel schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,131 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intel von vor 3 Jahren abgeworfen

Verliert der OpenAI-Deal an Strahlkraft? Anleger nehmen bei der AMD-Aktie Gewinne mit

September 2025: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

In eigener Sache

Übrigens: Intel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Intel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK
15.04.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen