Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Intel zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Intel-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 37,17 USD.

Mit einem Wert von 37,17 USD bewegte sich die Intel-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Intel-Aktie bei 37,62 USD. Der Kurs der Intel-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,90 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 37,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.923.302 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,65 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,67 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 110,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Intel-Aktie bei 24,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 24.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 12,86 Mrd. USD gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Am 22.10.2026 wird Intel schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,131 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

