Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel schiebt sich am Mittwochabend vor

Die Aktie von Intel gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 36,75 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Intel-Papiere um 20:08 Uhr 3,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die Intel-Aktie bis auf 37,02 USD. Bei 36,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.890.817 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 39,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 7,31 Prozent niedriger. Bei 17,67 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 51,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,038 USD belaufen. Analysten bewerten die Intel-Aktie im Durchschnitt mit 24,67 USD.

Am 24.07.2025 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD gegenüber -0,38 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Intel wird am 23.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Intel.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,133 USD fest.

