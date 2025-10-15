Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag gefragt

Kurs der Intel

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Zuletzt wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 36,11 USD nach oben.

Das Papier von Intel legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 36,11 USD. In der Spitze gewann die Intel-Aktie bis auf 36,68 USD. Bei 36,45 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.064.283 Intel-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2025 auf bis zu 39,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,80 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,67 USD am 09.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,67 USD für die Intel-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 24.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,38 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Intel veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2025 0,133 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

