Intel im Fokus

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel knickt am Nachmittag ein

14.10.25 16:08 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel knickt am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Intel. Zuletzt fiel die Intel-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,2 Prozent auf 34,91 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
30,23 EUR -1,77 EUR -5,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 6,2 Prozent auf 34,91 USD. Die Intel-Aktie sank bis auf 34,70 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,90 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.509.284 Intel-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,65 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Intel-Aktie derzeit noch 13,58 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 97,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,67 USD je Intel-Aktie aus.

Intel ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,67 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 12,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,83 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Intel am 23.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,132 USD fest.

Redaktion finanzen.net

