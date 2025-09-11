Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Hausse bei Intel am Nachmittag

Intel im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Intel. Zuletzt sprang die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 24,5 Prozent auf 30,99 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 24,5 Prozent auf 30,99 USD. Bei 31,79 USD markierte die Intel-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 31,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 44.392.762 Intel-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,79 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,58 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 75,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Intel-Aktie im Durchschnitt mit 21,83 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Intel am 24.07.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,38 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 12,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,83 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 0,131 USD je Aktie aus.

