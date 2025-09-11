DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.295 +0,3%Nas22.578 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1750 -0,3%Öl66,69 -1,2%Gold3.684 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Continental 543900
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen auf Rekordfahrt -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co. Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017 Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Aktie im Fokus

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel wird am Abend ausgebremst

19.09.25 20:24 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel wird am Abend ausgebremst

Die Aktie von Intel gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 29,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
25,05 EUR -1,04 EUR -3,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 3,2 Prozent auf 29,61 USD. Das Tagestief markierte die Intel-Aktie bei 29,33 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,45 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 32.077.749 Intel-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2025 auf bis zu 32,37 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 9,34 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (17,67 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 67,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Intel-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,038 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,50 USD je Intel-Aktie aus.

Intel veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel -0,38 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 12,86 Mrd. USD gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2025 0,131 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intel von vor 3 Jahren eingebracht

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

In eigener Sache

Übrigens: Intel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Intel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
16:21Intel VerkaufenDZ BANK
14:36Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Intel NeutralUBS AG
12.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16:21Intel VerkaufenDZ BANK
14:36Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK
15.04.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen