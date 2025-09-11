Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel wird am Abend ausgebremst
Die Aktie von Intel gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 29,61 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 3,2 Prozent auf 29,61 USD. Das Tagestief markierte die Intel-Aktie bei 29,33 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,45 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 32.077.749 Intel-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2025 auf bis zu 32,37 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 9,34 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (17,67 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 67,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Intel-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,038 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,50 USD je Intel-Aktie aus.
Intel veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel -0,38 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 12,86 Mrd. USD gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2025 0,131 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:21
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|14:36
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
