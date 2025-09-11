DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,14 -2,5%Dow46.161 ±0,0%Nas22.533 +0,3%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1748 -0,3%Öl66,68 -1,2%Gold3.669 +0,7%
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Intel im Fokus

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

19.09.25 16:10 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Intel. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,1 Prozent auf 29,63 USD.

Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 3,1 Prozent auf 29,63 USD ab. Die Intel-Aktie sank bis auf 29,47 USD. Bei 30,45 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 17.823.463 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,37 USD. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 8,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 40,38 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Intel-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,038 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,50 USD.

Am 24.07.2025 äußerte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,67 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12,83 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,131 USD je Aktie in den Intel-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Intel Corp.

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
16:21Intel VerkaufenDZ BANK
14:36Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Intel NeutralUBS AG
12.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16:21Intel VerkaufenDZ BANK
14:36Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK
15.04.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

