Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel präsentiert sich am Nachmittag fester

20.10.25 16:08 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Intel gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 38,27 USD.

Intel Corp.
32,70 EUR 1,09 EUR 3,43%
Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,4 Prozent auf 38,27 USD. Bei 38,38 USD erreichte die Intel-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 37,58 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 4.237.675 Intel-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 39,65 USD. Mit einem Zuwachs von 3,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 17,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 53,84 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,67 USD je Intel-Aktie an.

Intel veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,67 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent auf 12,86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,133 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

