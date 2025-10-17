Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel zeigt sich am Abend gestärkt

Kurs der Intel

Die Aktie von Intel gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 37,07 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 37,07 USD. Den Tageshöchststand markierte die Intel-Aktie bei 38,38 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 36,39 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Intel-Aktien beläuft sich auf 17.030.991 Stück.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 52,34 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Intel-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,038 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,67 USD.

Am 24.07.2025 lud Intel zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent auf 12,86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Intel am 23.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Intel rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2025 0,131 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

