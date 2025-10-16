Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Abend verlustreich

So bewegt sich Intel

Die Aktie von Intel gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Intel befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 36,70 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 36,70 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Intel-Aktie bisher bei 36,67 USD. Bei 37,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 8.145.401 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 39,65 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 8,05 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Analysten bewerten die Intel-Aktie im Durchschnitt mit 24,67 USD.

Am 24.07.2025 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Intel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,38 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent auf 12,86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Intel möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,131 USD je Aktie belaufen.

