Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert
Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa
Aktienentwicklung

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel steigt am Nachmittag

17.10.25 16:08 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel steigt am Nachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Intel. Zuletzt ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 36,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
31,92 EUR 0,17 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 36,99 USD zu. Der Kurs der Intel-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,17 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 36,39 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 4.028.610 Intel-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 39,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Intel-Aktie derzeit noch 7,19 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Intel-Aktie derzeit noch 52,24 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,380 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,038 USD je Intel-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,67 USD für die Intel-Aktie.

Am 24.07.2025 äußerte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12,86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Intel 12,83 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Intel am 23.10.2025 präsentieren. Intel dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,131 USD fest.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com

