Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Intel am Montagabend ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Intel. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 38,15 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 38,15 USD zu. Im Tageshoch stieg die Intel-Aktie bis auf 38,51 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,58 USD. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 10.579.738 Aktien.

Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,95 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 17,67 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 115,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Intel-Aktie bei 24,67 USD.

Am 24.07.2025 äußerte sich Intel zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD gegenüber -0,38 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Intel im vergangenen Quartal 12,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intel 12,83 Mrd. USD umsetzen können.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 0,133 USD in den Büchern stehen haben wird.

