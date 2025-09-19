Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Intel am Nachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Intel. Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 29,82 USD.

Das Papier von Intel legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 29,82 USD. In der Spitze gewann die Intel-Aktie bis auf 30,10 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 29,66 USD. Zuletzt wechselten 5.085.849 Intel-Aktien den Besitzer.

Bei 32,37 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,55 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 40,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Intel-Aktie bei 23,50 USD.

Am 24.07.2025 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intel ein Ergebnis je Aktie von -0,38 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,20 Prozent auf 12,86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Intel wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 0,131 USD in den Büchern stehen haben wird.

