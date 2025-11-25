Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Abend mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Intel. Zuletzt ging es für das Intel-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 35,86 USD.

Das Papier von Intel konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 35,86 USD. Die Intel-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,13 USD. Bei 35,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 5.970.283 Intel-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 42,47 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,43 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD ab. Mit Abgaben von 50,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,380 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,038 USD je Intel-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,50 USD je Intel-Aktie an.

Am 23.10.2025 lud Intel zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 13,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Intel wird am 22.01.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,333 USD je Intel-Aktie.

