Investition

JENOPTIK baut seine High-end-Fertigung für Halbleiteroptiken in Jena aus und investiert dafür ab dem Jahresende einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in den Ausbau einer aktuell leerstehenden Halle.

Die Fertigung anspruchsvollster, hochqualitativer Optik-Komponenten, die hauptsächlich in der Halbleiterausrüstungsindustrie zum Einsatz kommen, soll dort ab der zweite Jahreshälfte 2027 beginnen, wie das Photonik-Unternehmen in Jena mitteilte. Geplant wird zum Start mit rund 50 neuen Mitarbeitern.

Wer­bung Wer­bung

"Mit der Investition in eines unserer Kerngeschäfte reagieren wir auf die zunehmenden Anforderungen unserer Kunden im Wachstumsfeld der Halbleitertechnik", sagte JENOPTIK-Vorstandschef Stefan Traeger.

Die JENOPTIK-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,06 Prozent tiefer bei 16,37 Euro.

DOW JONES