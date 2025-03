Italienische Mode

LVMH hat Frederic Arnault, den Sohn des Chairman Bernard Arnault, zum neuen Chef des italienischen Modehauses Loro Piana ernannt.

Damit wird der 30-Jährige als Anwärter auf die Nachfolge seines Vaters an der Spitze des französischen Luxuskonglomerats gehandelt.

Die Ernennung wird es Frederic Arnault ermöglichen, Erfahrungen in der größten LVMH-Division zu sammeln: Mode und Lederwaren. Kenntnisse in diesem Bereich werden als Voraussetzung für diejenigen angesehen, die die Leitung des Familienunternehmens übernehmen wollen.

An der EURONEXT in Paris legt die LMVH-Aktie am Donnerstag zeitweise um 0,703 Prozent auf 616,10 Euro zu.

DOW JONES